Осипова (Мартынова) Татьяна Ильинична
Место рожденияд.Малая Нисогора Лешуконский район Архангельская область
Дата рождения01.01.1925
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.01.1925
Отец: Мартынов Илья Васильевич
Мать: Мартынова Анна Федотовна
д.Малая Нисогора Лешуконский район Архангельская область
Рождение ребёнка
25.05.1956
Дочь: Горбунова Екатерина Вячеславовна
Отец ребёнка: Осипов Вячеслав
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Осипов Валерий Вячеславович
Отец ребёнка: Осипов Вячеслав
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Осипов Вячеслав
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Осипов Александр Вячеславович
Отец ребёнка: Осипов Вячеслав
Смерть
Неизвестно