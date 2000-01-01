Осипова (Мартынова) Татьяна Ильинична — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Осипова (Мартынова) Татьяна Ильинична

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Место рождения

д.Малая Нисогора Лешуконский район Архангельская область

Дата рождения

01.01.1925

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.01.1925

Отец: Мартынов Илья Васильевич

Мать: Мартынова Анна Федотовна

д.Малая Нисогора Лешуконский район Архангельская область
Рождение ребёнка
25.05.1956

Дочь: Горбунова Екатерина Вячеславовна

Отец ребёнка: Осипов Вячеслав

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Осипов Валерий Вячеславович

Отец ребёнка: Осипов Вячеслав

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Осипов Вячеслав

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Осипов Александр Вячеславович

Отец ребёнка: Осипов Вячеслав

Смерть
Неизвестно
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