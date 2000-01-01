Блин Конашев Петр — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Блин Конашев Петр

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Конашев ?

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1610

Сын: Блинов Панка Петрович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Около 1615

Сын: Блинов Ивашко Петрович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Около 1620

Сын: Блинов Якушка Петрович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Около 1620

Сын: Блинов Баженко Петрович

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно
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