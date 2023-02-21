Блинов Ивашко Петрович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1615
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1615
Отец: Блин Конашев Петр
Рождение ребёнка
1636
Рождение ребёнка
1639 ст.
Рождение ребёнка
1640 ст.
Рождение ребёнка
1644 ст.
Рождение ребёнка
1645 ст.
Место жительства
Неизвестно
Марковы, Кирово-Чепецкий муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Смерть
Неизвестно