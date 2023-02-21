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Блинов Ивашко Петрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1615

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1615

Отец: Блин Конашев Петр

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1636

Сын: Блинов Ондронко Иванович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1639 ст.

Сын: Блинов Фетка Иванович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1640 ст.

Сын: Блинов Ермачко Иванович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1644 ст.

Сын: Блинов Ивашко Иванович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1645 ст.

Сын: Блинов Офонко Иванович

Мать ребёнка: не указана

Место жительства
Неизвестно
Марковы, Кирово-Чепецкий муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Блинов Филка Иванович

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно
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