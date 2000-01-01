Блинов Баженко Петрович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1620
Дата смерти1695 ст.
ПолМужской
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1620
Отец: Блин Конашев Петр
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1639 ст.
Сын: Блинов Фетка Баженов
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1672 ст.
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1674 ст.
Сын: Блинов Левка Баженов
Мать ребёнка: не указана
Место жительства
Неизвестно
деревня Петрушки Блина Конашева
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Блинов Лучка Баженов
Мать ребёнка: не указана
Смерть
1695 ст.