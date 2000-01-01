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Блинов Баженко Петрович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1620

Дата смерти

1695 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1620

Отец: Блин Конашев Петр

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1639 ст.

Сын: Блинов Фетка Баженов

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1672 ст.

Сын: Блинов Костка Баженов

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1674 ст.

Сын: Блинов Левка Баженов

Мать ребёнка: не указана

Место жительства
Неизвестно
деревня Петрушки Блина Конашева
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Блинов Лучка Баженов

Мать ребёнка: не указана

Смерть
1695 ст.
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