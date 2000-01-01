Блинов Якушка Петрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Блинов Якушка Петрович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1620

Дата смерти

После 1678 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1620

Отец: Блин Конашев Петр

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1640 ст.

Сын: Блинов Ярасимко Яковлевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1644 ст.

Сын: Блинов Ивашко Яковлевич

Мать ребёнка: не указана

Место жительства
Неизвестно
деревня Петрушки Блина Конашева
Смерть
После 1678 ст.
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