Блинов Якушка Петрович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1620
Дата смертиПосле 1678 ст.
ПолМужской
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1620
Отец: Блин Конашев Петр
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1640 ст.
Сын: Блинов Ярасимко Яковлевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1644 ст.
Мать ребёнка: не указана
Место жительства
Неизвестно
деревня Петрушки Блина Конашева
Смерть
После 1678 ст.