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Блинов Ивашко Яковлевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1644 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1644 ст.

Отец: Блинов Якушка Петрович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1668 ст.

Сын: Блинов Елфимко Иванович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1672 ст.

Сын: Блинов Гришка Иванович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1677 ст.

Сын: Блинов Микишка Иванович

Мать ребёнка: не указана

Место жительства
Неизвестно
деревня Петрушки Блина Конашева
Смерть
Неизвестно
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