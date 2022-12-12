Гредасова (Захарова) Дарья Сидоровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1832
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
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Отец: Захаров Сидор Васильевич
Мать: Захарова Анна Петровна
Сын: Гредасов Иван Никифорович
Отец ребёнка: Гредасов Никифор Семёнович
Дочь: Пеараскева Никифоровна
Отец ребёнка: Гредасов Никифор Семёнович
Сын: Гредасов Прокопий Никифорович
Отец ребёнка: Гредасов Никифор Семёнович
Дочь: Матрона Никифоровна
Отец ребёнка: Гредасов Никифор Семёнович
Дочь: Александра Никифоровна
Отец ребёнка: Гредасов Никифор Семёнович
Сын: Гредасов Пётр Никифорович
Отец ребёнка: Гредасов Никифор Семёнович
Дочь: Юлиания Никифоровна
Отец ребёнка: Гредасов Никифор Семёнович
Сын: Гредасов Константин Никифорович
Отец ребёнка: Гредасов Никифор Семёнович
Сын: Гредасов Михаил Никифорович
Отец ребёнка: Гредасов Никифор Семёнович
Дочь: Захарова Мария Никифоровна
Отец ребёнка: Гредасов Никифор Семёнович
Дочь: Захарова Василиса Никифоровна
Отец ребёнка: Гредасов Никифор Семёнович