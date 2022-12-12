Гредасова (Захарова) Дарья Сидоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиГредасова (Захарова) Дарья Сидоровна

Гредасова (Захарова) Дарья Сидоровна

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1832

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1832

Отец: Захаров Сидор Васильевич

Мать: Захарова Анна Петровна

Рождение ребёнка
10.12.1854 ст.

Сын: Гредасов Иван Никифорович

Отец ребёнка: Гредасов Никифор Семёнович

Тимофеевка, Челябинский уезд, Оренбургская губерния
Рождение ребёнка
20.10.1856 ст.

Дочь: Пеараскева Никифоровна

Отец ребёнка: Гредасов Никифор Семёнович

Рождение ребёнка
02.07.1858 ст.

Сын: Гредасов Прокопий Никифорович

Отец ребёнка: Гредасов Никифор Семёнович

Тимофеевка, Челябинский уезд, Оренбургская губерния
Рождение ребёнка
02.11.1859 ст.

Дочь: Матрона Никифоровна

Отец ребёнка: Гредасов Никифор Семёнович

Тимофеевка, Челябинский уезд, Оренбургская губерния
Рождение ребёнка
03.04.1865 ст.

Дочь: Александра Никифоровна

Отец ребёнка: Гредасов Никифор Семёнович

Тимофеевка, Челябинский уезд, Оренбургская губерния
Рождение ребёнка
10.06.1866 ст.

Сын: Гредасов Пётр Никифорович

Отец ребёнка: Гредасов Никифор Семёнович

Тимофеевка, Челябинский уезд, Оренбургская губерния
Рождение ребёнка
15.12.1868 ст.

Дочь: Юлиания Никифоровна

Отец ребёнка: Гредасов Никифор Семёнович

Тимофеевка, Челябинский уезд, Оренбургская губерния
Рождение ребёнка
13.05.1869

Сын: Гредасов Константин Никифорович

Отец ребёнка: Гредасов Никифор Семёнович

Тимофеевка, Челябинский уезд, Оренбургская губерния
Рождение ребёнка
07.07.1871 ст.

Сын: Гредасов Михаил Никифорович

Отец ребёнка: Гредасов Никифор Семёнович

Тимофеевка, Челябинский уезд, Оренбургская губерния
Рождение ребёнка
23.05.1962 ст.

Дочь: Захарова Мария Никифоровна

Отец ребёнка: Гредасов Никифор Семёнович

Тимофеевка, Челябинский уезд, Оренбургская губерния
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Захарова Василиса Никифоровна

Отец ребёнка: Гредасов Никифор Семёнович

Тимофеевка, Челябинский уезд, Оренбургская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Гредасов Никифор Семёнович

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close