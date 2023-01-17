Захарова (Гредасова) Василиса Никифоровна
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Бракосочетание
17.01.1871 ст.
Рождение ребёнка
21.09.1871 ст.
Отец ребёнка: Захаров Андрей Давыдович
Рождение ребёнка
17.10.1875 ст.
Дочь: Анастасия Андреевна
Отец ребёнка: Захаров Андрей Давыдович
Рождение ребёнка
26.02.1877 ст.
Дочь: Василиса Андреевна
Отец ребёнка: Захаров Андрей Давыдович
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно