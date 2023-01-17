Захарова (Гредасова) Василиса Никифоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Захарова (Гредасова) Василиса Никифоровна

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Место рождения

Тимофеевка, Челябинский уезд, Оренбургская губерния

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Гредасов Никифор Семёнович

Мать: Гредасова Дарья Сидоровна

Тимофеевка, Челябинский уезд, Оренбургская губерния
Бракосочетание
17.01.1871 ст.

Муж: Захаров Андрей Давыдович

Тимофеевка, Челябинский уезд, Оренбургская губерния
Рождение ребёнка
21.09.1871 ст.

Сын: Захаров Яков Андреевич

Отец ребёнка: Захаров Андрей Давыдович

Тимофеевка, Челябинский уезд, Оренбургская губерния
Рождение ребёнка
17.10.1875 ст.

Дочь: Анастасия Андреевна

Отец ребёнка: Захаров Андрей Давыдович

Тимофеевка, Челябинский уезд, Оренбургская губерния
Рождение ребёнка
26.02.1877 ст.

Дочь: Василиса Андреевна

Отец ребёнка: Захаров Андрей Давыдович

Тимофеевка, Челябинский уезд, Оренбургская губерния
Место жительства
Неизвестно
Тимофеевка, Челябинский уезд, Оренбургская губерния
Смерть
Неизвестно
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