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Захаров Андрей Давыдович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1852

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1852

Отец: Захаров Давыд Григорьевич

Мать: не указана

Бракосочетание
17.01.1871 ст.

Жена: Захарова Василиса Никифоровна

Тимофеевка, Челябинский уезд, Оренбургская губерния
Рождение ребёнка
21.09.1871 ст.

Сын: Захаров Яков Андреевич

Мать ребёнка: Захарова Василиса Никифоровна

Тимофеевка, Челябинский уезд, Оренбургская губерния
Рождение ребёнка
17.10.1875 ст.

Дочь: Анастасия Андреевна

Мать ребёнка: Захарова Василиса Никифоровна

Тимофеевка, Челябинский уезд, Оренбургская губерния
Рождение ребёнка
26.02.1877 ст.

Дочь: Василиса Андреевна

Мать ребёнка: Захарова Василиса Никифоровна

Тимофеевка, Челябинский уезд, Оренбургская губерния
Работа или профессия
Неизвестно
казак
Место жительства
Неизвестно
Тимофеевка, Челябинский уезд, Оренбургская губерния
Смерть
Неизвестно
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