Захаров Андрей Давыдович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1852
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1852
Отец: Захаров Давыд Григорьевич
Мать: не указана
Бракосочетание
17.01.1871 ст.
Рождение ребёнка
21.09.1871 ст.
Мать ребёнка: Захарова Василиса Никифоровна
Рождение ребёнка
17.10.1875 ст.
Дочь: Анастасия Андреевна
Мать ребёнка: Захарова Василиса Никифоровна
Рождение ребёнка
26.02.1877 ст.
Дочь: Василиса Андреевна
Мать ребёнка: Захарова Василиса Никифоровна
Работа или профессия
Неизвестно
казак
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно