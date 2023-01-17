Захарова Анна Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Захарова Анна Петровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1799

Дата смерти

12.01.1871 ст.

Пол

Женский

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1799

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1821

Дочь: Марья Сидоровна

Отец ребёнка: Захаров Сидор Васильевич

Рождение ребёнка
1832

Дочь: Гредасова Дарья Сидоровна

Отец ребёнка: Захаров Сидор Васильевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Захаров Сидор Васильевич

Место жительства
Неизвестно
Тимофеевка, Челябинский уезд, Оренбургская губерния
Смерть
12.01.1871 ст.
Тимофеевка, Челябинский уезд, Оренбургская губерния
Причина смерти: старость
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