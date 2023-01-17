Захарова Анна Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1799
Дата смерти12.01.1871 ст.
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1799
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1821
Дочь: Марья Сидоровна
Отец ребёнка: Захаров Сидор Васильевич
Рождение ребёнка
1832
Дочь: Гредасова Дарья Сидоровна
Отец ребёнка: Захаров Сидор Васильевич
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
12.01.1871 ст.
Причина смерти: старость