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Захаров Сидор Васильевич

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Место рождения

Гридасово, Солнцевский муниципальный район, Курская область

Дата рождения

1799

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1799

Отец: Захаров Василий Иванович

Мать: Захарова Агафья Афонасьевна

Гридасово, Солнцевский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1821

Дочь: Марья Сидоровна

Мать ребёнка: Захарова Анна Петровна

Рождение ребёнка
1832

Дочь: Гредасова Дарья Сидоровна

Мать ребёнка: Захарова Анна Петровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Захарова Анна Петровна

Место жительства
Неизвестно
Тимофеевка, Челябинский уезд, Оренбургская губерния
Смерть
Неизвестно
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