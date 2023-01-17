Захаров Сидор Васильевич
Место рождения
Дата рождения1799
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1799
Рождение ребёнка
1821
Дочь: Марья Сидоровна
Мать ребёнка: Захарова Анна Петровна
Рождение ребёнка
1832
Дочь: Гредасова Дарья Сидоровна
Мать ребёнка: Захарова Анна Петровна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Захарова Анна Петровна
Место жительства
Неизвестно
Тимофеевка, Челябинский уезд, Оренбургская губерния
Смерть
Неизвестно