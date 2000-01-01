Чурилин Михаил Федоров
Место рожденияд. Малое Стодолище, Полуевская волость, Рославльский уезд, Смоленская губерния
Дата рождения1830
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Место
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Рождение
1830
Отец: Чурилин Федор Яковлев
Мать: Чурилина Дарья Михайлова
д. Малое Стодолище, Полуевская волость, Рославльский уезд, Смоленская губерния
Место жительства
1835
переведен в № 6 из № 2 оной деревни
Рождение ребёнка
1852
Дочь: Анна Михайлова
Мать ребёнка: Чурилина Евдокия Прохорова
д. Малое Стодолище, Полуевская волость, Рославльский уезд, Смоленская губерния
Рождение ребёнка
1858
Дочь: Наталья Михайлова
Мать ребёнка: Чурилина Евдокия Прохорова
д. Малое Стодолище, Полуевская волость, Рославльский уезд, Смоленская губерния
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
д. Малое Стодолище, Полуевская волость, Рославльский уезд, Смоленская губерния
Смерть
Неизвестно