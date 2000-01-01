Чурилин Михаил Федоров — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЧурилин Михаил Федоров

Чурилин Михаил Федоров

avatar

Место рождения

д. Малое Стодолище, Полуевская волость, Рославльский уезд, Смоленская губерния

Дата рождения

1830

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1830

Отец: Чурилин Федор Яковлев

Мать: Чурилина Дарья Михайлова

д. Малое Стодолище, Полуевская волость, Рославльский уезд, Смоленская губерния
Место жительства
1835
переведен в № 6 из № 2 оной деревни
Рождение ребёнка
1852

Дочь: Анна Михайлова

Мать ребёнка: Чурилина Евдокия Прохорова

д. Малое Стодолище, Полуевская волость, Рославльский уезд, Смоленская губерния
Рождение ребёнка
1858

Дочь: Наталья Михайлова

Мать ребёнка: Чурилина Евдокия Прохорова

д. Малое Стодолище, Полуевская волость, Рославльский уезд, Смоленская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Чурилина Евдокия Прохорова

Место жительства
Неизвестно
д. Малое Стодолище, Полуевская волость, Рославльский уезд, Смоленская губерния
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close