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(Чурилина) Наталья Михайлова

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Место рождения

д. Малое Стодолище, Полуевская волость, Рославльский уезд, Смоленская губерния

Дата рождения

1858

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1830 г.р.

Мать

1831 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ЕР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1858

Отец: Чурилин Михаил Федоров

Мать: Чурилина Евдокия Прохорова

д. Малое Стодолище, Полуевская волость, Рославльский уезд, Смоленская губерния
Место жительства
Неизвестно
д. Малое Стодолище, Полуевская волость, Рославльский уезд, Смоленская губерния
Смерть
Неизвестно
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