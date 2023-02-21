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Чурилина (?) Дарья Михайлова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1809

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1809

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1830

Сын: Чурилин Михаил Федоров

Отец ребёнка: Чурилин Федор Яковлев

д. Малое Стодолище, Полуевская волость, Рославльский уезд, Смоленская губерния
Рождение ребёнка
1834

Сын: Чурилин Пимен Федоров

Отец ребёнка: Чурилин Федор Яковлев

д. Малое Стодолище, Полуевская волость, Рославльский уезд, Смоленская губерния
Рождение ребёнка
1837

Дочь: Екатерина Федорова

Отец ребёнка: Чурилин Федор Яковлев

д. Малое Стодолище, Полуевская волость, Рославльский уезд, Смоленская губерния
Рождение ребёнка
15.05.1839

Сын: Чурилин Федот Федоров

Отец ребёнка: Чурилин Федор Яковлев

д. Малое Стодолище, Полуевская волость, Рославльский уезд, Смоленская губерния
Рождение ребёнка
22.04.1846

Дочь: Александра Федорова

Отец ребёнка: Чурилин Федор Яковлев

д. Малое Стодолище, Полуевская волость, Рославльский уезд, Смоленская губерния
Рождение ребёнка
1848

Дочь: Ксения Федорова

Отец ребёнка: Чурилин Федор Яковлев

д. Малое Стодолище, Полуевская волость, Рославльский уезд, Смоленская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Чурилин Федор Яковлев

Место жительства
Неизвестно
д. Малое Стодолище, Полуевская волость, Рославльский уезд, Смоленская губерния
Смерть
Неизвестно
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