Чурилина (?) Дарья Михайлова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1809
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1809
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1830
Отец ребёнка: Чурилин Федор Яковлев
д. Малое Стодолище, Полуевская волость, Рославльский уезд, Смоленская губерния
Рождение ребёнка
1834
Отец ребёнка: Чурилин Федор Яковлев
д. Малое Стодолище, Полуевская волость, Рославльский уезд, Смоленская губерния
Рождение ребёнка
1837
Дочь: Екатерина Федорова
Отец ребёнка: Чурилин Федор Яковлев
д. Малое Стодолище, Полуевская волость, Рославльский уезд, Смоленская губерния
Рождение ребёнка
15.05.1839
Отец ребёнка: Чурилин Федор Яковлев
д. Малое Стодолище, Полуевская волость, Рославльский уезд, Смоленская губерния
Рождение ребёнка
22.04.1846
Дочь: Александра Федорова
Отец ребёнка: Чурилин Федор Яковлев
д. Малое Стодолище, Полуевская волость, Рославльский уезд, Смоленская губерния
Рождение ребёнка
1848
Дочь: Ксения Федорова
Отец ребёнка: Чурилин Федор Яковлев
д. Малое Стодолище, Полуевская волость, Рославльский уезд, Смоленская губерния
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
д. Малое Стодолище, Полуевская волость, Рославльский уезд, Смоленская губерния
Смерть
Неизвестно