Чурилин Федор Яковлев
Место рожденияд. Малое Стодолище, Полуевская волость, Рославльский уезд, Смоленская губерния
Дата рождения1810
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1810
Отец: Чурила Яков Григорьев
Мать: Матрена
д. Малое Стодолище, Полуевская волость, Рославльский уезд, Смоленская губерния
Рождение ребёнка
1830
Мать ребёнка: Чурилина Дарья Михайлова
д. Малое Стодолище, Полуевская волость, Рославльский уезд, Смоленская губерния
Рождение ребёнка
1834
Мать ребёнка: Чурилина Дарья Михайлова
д. Малое Стодолище, Полуевская волость, Рославльский уезд, Смоленская губерния
Место жительства
1835
переведен в № 6 из № 2 оной деревни
Рождение ребёнка
1837
Дочь: Екатерина Федорова
Мать ребёнка: Чурилина Дарья Михайлова
д. Малое Стодолище, Полуевская волость, Рославльский уезд, Смоленская губерния
Рождение ребёнка
15.05.1839
Мать ребёнка: Чурилина Дарья Михайлова
д. Малое Стодолище, Полуевская волость, Рославльский уезд, Смоленская губерния
Рождение ребёнка
22.04.1846
Дочь: Александра Федорова
Мать ребёнка: Чурилина Дарья Михайлова
д. Малое Стодолище, Полуевская волость, Рославльский уезд, Смоленская губерния
Рождение ребёнка
1848
Дочь: Ксения Федорова
Мать ребёнка: Чурилина Дарья Михайлова
д. Малое Стодолище, Полуевская волость, Рославльский уезд, Смоленская губерния
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Чурилина Дарья Михайлова
Место жительства
Неизвестно
д. Малое Стодолище, Полуевская волость, Рославльский уезд, Смоленская губерния
Смерть
Неизвестно