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Чурилин Федор Яковлев

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Место рождения

д. Малое Стодолище, Полуевская волость, Рославльский уезд, Смоленская губерния

Дата рождения

1810

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1810

Отец: Чурила Яков Григорьев

Мать: Матрена

д. Малое Стодолище, Полуевская волость, Рославльский уезд, Смоленская губерния
Рождение ребёнка
1830

Сын: Чурилин Михаил Федоров

Мать ребёнка: Чурилина Дарья Михайлова

д. Малое Стодолище, Полуевская волость, Рославльский уезд, Смоленская губерния
Рождение ребёнка
1834

Сын: Чурилин Пимен Федоров

Мать ребёнка: Чурилина Дарья Михайлова

д. Малое Стодолище, Полуевская волость, Рославльский уезд, Смоленская губерния
Место жительства
1835
переведен в № 6 из № 2 оной деревни
Рождение ребёнка
1837

Дочь: Екатерина Федорова

Мать ребёнка: Чурилина Дарья Михайлова

д. Малое Стодолище, Полуевская волость, Рославльский уезд, Смоленская губерния
Рождение ребёнка
15.05.1839

Сын: Чурилин Федот Федоров

Мать ребёнка: Чурилина Дарья Михайлова

д. Малое Стодолище, Полуевская волость, Рославльский уезд, Смоленская губерния
Рождение ребёнка
22.04.1846

Дочь: Александра Федорова

Мать ребёнка: Чурилина Дарья Михайлова

д. Малое Стодолище, Полуевская волость, Рославльский уезд, Смоленская губерния
Рождение ребёнка
1848

Дочь: Ксения Федорова

Мать ребёнка: Чурилина Дарья Михайлова

д. Малое Стодолище, Полуевская волость, Рославльский уезд, Смоленская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Чурилина Дарья Михайлова

Место жительства
Неизвестно
д. Малое Стодолище, Полуевская волость, Рославльский уезд, Смоленская губерния
Смерть
Неизвестно
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