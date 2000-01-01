Чурилина (?) Евдокия Прохорова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЧурилина (?) Евдокия Прохорова

Чурилина (?) Евдокия Прохорова

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1831

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1830 г.р.

Дети

Добавил:

ЕР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1831

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1852

Дочь: Анна Михайлова

Отец ребёнка: Чурилин Михаил Федоров

д. Малое Стодолище, Полуевская волость, Рославльский уезд, Смоленская губерния
Рождение ребёнка
1858

Дочь: Наталья Михайлова

Отец ребёнка: Чурилин Михаил Федоров

д. Малое Стодолище, Полуевская волость, Рославльский уезд, Смоленская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Чурилин Михаил Федоров

Место жительства
Неизвестно
д. Малое Стодолище, Полуевская волость, Рославльский уезд, Смоленская губерния
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close