Чурилина (?) Евдокия Прохорова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1831
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1831
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1852
Дочь: Анна Михайлова
Отец ребёнка: Чурилин Михаил Федоров
д. Малое Стодолище, Полуевская волость, Рославльский уезд, Смоленская губерния
Рождение ребёнка
1858
Дочь: Наталья Михайлова
Отец ребёнка: Чурилин Михаил Федоров
д. Малое Стодолище, Полуевская волость, Рославльский уезд, Смоленская губерния
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
д. Малое Стодолище, Полуевская волость, Рославльский уезд, Смоленская губерния
Смерть
Неизвестно