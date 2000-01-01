Половинчик Янкель Волькович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1836
Дата смерти1901
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1836
Отец: Половинчик Волька
Мать: не указана
Рождение ребёнка
До 1865
Сын: Половинчик Иось Янкелевич
Мать ребёнка: Половинчик (неизвестно)
Рождение ребёнка
1873
Сын: Половинчик Шмуль (Самуил) Янкелевич
Мать ребёнка: не указана
Сквира ?
Рождение ребёнка
1879
Сын: Половинчик Ицхак Янкелевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Половинчик Волька
Мать ребёнка: не указана
Смерть
1901