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Половинчик Янкель Волькович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1836

Дата смерти

1901

Пол

Мужской

Добавил:

ИП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1836

Отец: Половинчик Волька

Мать: не указана

Рождение ребёнка
До 1865

Сын: Половинчик Иось Янкелевич

Мать ребёнка: Половинчик (неизвестно)

Рождение ребёнка
1873

Сын: Половинчик Шмуль (Самуил) Янкелевич

Мать ребёнка: не указана

Сквира ?
Рождение ребёнка
1879

Сын: Половинчик Ицхак Янкелевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Половинчик Волька

Мать ребёнка: не указана

Смерть
1901
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