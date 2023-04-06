Половинчик Шмуль (Самуил) Янкелевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Половинчик Шмуль (Самуил) Янкелевич

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Место рождения

Володарка, Київська область

Дата рождения

1884

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1884

Отец: Половинчик Янкель Волькович

Мать: не указана

Володарка, Київська область
Рождение ребёнка
1910

Сын: Половинчик Илья Самойлович

Мать ребёнка: Половинчик Роза (Рейза) Срульевна

Белая Церковь
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Половинчик Роза (Рейза) Срульевна

Работа или профессия
Неизвестно
Хлеб, зерно (мельница?)
Смерть
Неизвестно
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