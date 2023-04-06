Половинчик Шмуль (Самуил) Янкелевич
Место рождения
Дата рождения1884
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1884
Отец: Половинчик Янкель Волькович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1910
Сын: Половинчик Илья Самойлович
Мать ребёнка: Половинчик Роза (Рейза) Срульевна
Белая Церковь
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
Хлеб, зерно (мельница?)
Смерть
Неизвестно