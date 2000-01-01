Половинчик Ицхак Янкелевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1879
Дата смерти1954
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1879
Отец: Половинчик Янкель Волькович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
20.01.1907
Сын: Половинчик Мордке (Дмитрий) Исаакович
Мать ребёнка: Половинчик Роня
Рождение ребёнка
1909
Дочь: Половинчик Хай-Суре (Софья) Исааковна
Мать ребёнка: Половинчик Роня
Рождение ребёнка
1923
Сын: Половинчик Михаил Исаакович
Мать ребёнка: Половинчик Рахиль Моисеевна
Белая Церковь, Украина
Военная служба
?.06.1941
Воткинск
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Половинчик Роня
Смерть
1954
Киев, Украина