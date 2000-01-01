Половинчик Ицхак Янкелевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Половинчик Ицхак Янкелевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1879

Дата смерти

1954

Пол

Мужской

Добавил:

ИП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1879

Отец: Половинчик Янкель Волькович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
20.01.1907

Сын: Половинчик Мордке (Дмитрий) Исаакович

Мать ребёнка: Половинчик Роня

Рождение ребёнка
1909

Дочь: Половинчик Хай-Суре (Софья) Исааковна

Мать ребёнка: Половинчик Роня

Рождение ребёнка
1923

Сын: Половинчик Михаил Исаакович

Мать ребёнка: Половинчик Рахиль Моисеевна

Белая Церковь, Украина
Военная служба
?.06.1941
Воткинск
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Половинчик Роня

Смерть
1954
Киев, Украина
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