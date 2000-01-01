Половинчик Роня
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиПосле 1909
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
20.01.1907
Сын: Половинчик Мордке (Дмитрий) Исаакович
Отец ребёнка: Половинчик Ицхак Янкелевич
Рождение ребёнка
1909
Дочь: Половинчик Хай-Суре (Софья) Исааковна
Отец ребёнка: Половинчик Ицхак Янкелевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
После 1909