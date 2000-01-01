Половинчик Роня — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Половинчик Роня

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

После 1909

Пол

Женский

Добавил:

ИП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
20.01.1907

Сын: Половинчик Мордке (Дмитрий) Исаакович

Отец ребёнка: Половинчик Ицхак Янкелевич

Рождение ребёнка
1909

Дочь: Половинчик Хай-Суре (Софья) Исааковна

Отец ребёнка: Половинчик Ицхак Янкелевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Половинчик Ицхак Янкелевич

Смерть
После 1909
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