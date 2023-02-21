Половинчик Мордке (Дмитрий) Исаакович
Место рожденияНе указано
Дата рождения20.01.1907
Дата смерти1985
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.01.1907
Отец: Половинчик Ицхак Янкелевич
Мать: Половинчик Роня
Рождение ребёнка
28.07.1939
Сын: Половинчик Валерий Дмитриевич
Мать ребёнка: Половинчик Вера
Рождение ребёнка
29.10.1940
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Половинчик Вера
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Половинчик Вера
Смерть
1985