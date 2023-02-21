Половинчик Мордке (Дмитрий) Исаакович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Половинчик Мордке (Дмитрий) Исаакович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

20.01.1907

Дата смерти

1985

Пол

Мужской

Отец

1879 г.р.

Мать

Жена

Дети

1939 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ИП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.01.1907

Отец: Половинчик Ицхак Янкелевич

Мать: Половинчик Роня

Рождение ребёнка
28.07.1939

Сын: Половинчик Валерий Дмитриевич

Мать ребёнка: Половинчик Вера

Рождение ребёнка
29.10.1940

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Половинчик Вера

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Половинчик Вера

Смерть
1985
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