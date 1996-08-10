Половинчик Вера
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
28.07.1939
Сын: Половинчик Валерий Дмитриевич
Отец ребёнка: Половинчик Мордке (Дмитрий) Исаакович
Рождение ребёнка
29.10.1940
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Половинчик Мордке (Дмитрий) Исаакович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно