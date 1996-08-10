Половинчик Вера — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Половинчик Вера

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1907 г.р.

Дети

1939 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ИП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
28.07.1939

Сын: Половинчик Валерий Дмитриевич

Отец ребёнка: Половинчик Мордке (Дмитрий) Исаакович

Рождение ребёнка
29.10.1940

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Половинчик Мордке (Дмитрий) Исаакович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Половинчик Мордке (Дмитрий) Исаакович

Смерть
Неизвестно
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