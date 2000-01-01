Половинчик Волька
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Половинчик Янкель Волькович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1895
Мать ребёнка: Половинчик жена Вольки
Рождение ребёнка
1906
Сын: Половинчик Рувим
Мать ребёнка: Половинчик жена Вольки
Володарка, Белая Церковь, Украина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Половинчик Пиня
Мать ребёнка: Половинчик жена Вольки
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Половинчик жена Вольки
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Миля
Мать ребёнка: Половинчик жена Вольки
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Туня
Мать ребёнка: Половинчик жена Вольки
Смерть
Неизвестно