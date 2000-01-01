Половинчик Волька — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Половинчик Волька

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Половинчик Янкель Волькович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1895

Сын: Половинчик Лейба (Лев)

Мать ребёнка: Половинчик жена Вольки

Рождение ребёнка
1906

Сын: Половинчик Рувим

Мать ребёнка: Половинчик жена Вольки

Володарка, Белая Церковь, Украина
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Половинчик Пиня

Мать ребёнка: Половинчик жена Вольки

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Половинчик жена Вольки

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Миля

Мать ребёнка: Половинчик жена Вольки

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Туня

Мать ребёнка: Половинчик жена Вольки

Смерть
Неизвестно
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