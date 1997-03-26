Половинчик Рувим
Место рожденияВолодарка, Белая Церковь, Украина
Дата рождения1906
Дата смерти?.09.1941
ПолМужской
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1906
Отец: Половинчик Волька
Мать: Половинчик жена Вольки
Володарка, Белая Церковь, Украина
Рождение ребёнка
15.04.1939
Дочь: Элькина Майя Рувимовна
Мать ребёнка: Половинчик Роза Иосифовна
Белая Церковь, Украина
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
пекарь. На фронте - зав.пекарней 10 Гв. бомбард. полка
Место жительства
Неизвестно
Тупой пер., 40
Место жительства
Неизвестно
Оренбург
Смерть
?.09.1941
Причина смерти: На войне