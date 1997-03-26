Половинчик Рувим — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПоловинчик Рувим

Половинчик Рувим

avatar

Место рождения

Володарка, Белая Церковь, Украина

Дата рождения

1906

Дата смерти

?.09.1941

Пол

Мужской

Добавил:

ИП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1906

Отец: Половинчик Волька

Мать: Половинчик жена Вольки

Володарка, Белая Церковь, Украина
Рождение ребёнка
15.04.1939

Дочь: Элькина Майя Рувимовна

Мать ребёнка: Половинчик Роза Иосифовна

Белая Церковь, Украина
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Половинчик Роза Иосифовна

Работа или профессия
Неизвестно
пекарь. На фронте - зав.пекарней 10 Гв. бомбард. полка
Место жительства
Неизвестно
Тупой пер., 40
Место жительства
Неизвестно
Оренбург
Смерть
?.09.1941
Причина смерти: На войне
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close