Половинчик жена Вольки — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Половинчик жена Вольки

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1895

Сын: Половинчик Лейба (Лев)

Отец ребёнка: Половинчик Волька

Рождение ребёнка
1906

Сын: Половинчик Рувим

Отец ребёнка: Половинчик Волька

Володарка, Белая Церковь, Украина
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Половинчик Волька

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Туня

Отец ребёнка: Половинчик Волька

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Миля

Отец ребёнка: Половинчик Волька

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Половинчик Пиня

Отец ребёнка: Половинчик Волька

Смерть
Неизвестно
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