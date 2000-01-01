Половинчик жена Вольки
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1895
Отец ребёнка: Половинчик Волька
Рождение ребёнка
1906
Сын: Половинчик Рувим
Отец ребёнка: Половинчик Волька
Володарка, Белая Церковь, Украина
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Половинчик Волька
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Туня
Отец ребёнка: Половинчик Волька
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Миля
Отец ребёнка: Половинчик Волька
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Половинчик Пиня
Отец ребёнка: Половинчик Волька
Смерть
Неизвестно