Половинчик Иось Янкелевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Половинчик Иось Янкелевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

До 1865

Дата смерти

Около 1920

Пол

Мужской

Добавил:

ИП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1865

Отец: Половинчик Янкель Волькович

Мать: Половинчик Мирьям Ушеровна

Рождение ребёнка
1886

Дочь: Зак Мария Иосифовна

Мать ребёнка: не указана

Володарка, Украина
Рождение ребёнка
1886

Сын: Половинчик Борис (Берка) Иосифович

Мать ребёнка: не указана

Володарка, Украина
Рождение ребёнка
1896

Сын: Половинчик Ксиль Иосифович

Мать ребёнка: Половинчик Дина

д.Володарка Белоцерк.р-на Киев.обл., Украина
Рождение ребёнка
1898

Сын: Половинчик Владимир (Вэлв Welvil Welwel) Иосифович

Мать ребёнка: Половинчик Дина

Володарка, Украина
Рождение ребёнка
1900

Дочь: Зайденберг Роза Иосифовна

Мать ребёнка: Половинчик Дина

Володарка, Украина
Рождение ребёнка
12.05.1903

Дочь: Шимберг Татьяна Иосифовна

Мать ребёнка: Половинчик Дина

д.Володарка Белоцерк.р-на Киев.обл., Украина
Рождение ребёнка
26.07.1904

Сын: Половинчик Фридель Иосифович

Мать ребёнка: Половинчик Дина

Володарка, Украина
д.Володарка Белоцерк.р-на Киев.обл.
Смерть
Около 1920
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