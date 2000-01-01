Половинчик Иось Янкелевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияДо 1865
Дата смертиОколо 1920
ПолМужской
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1865
Рождение ребёнка
1886
Дочь: Зак Мария Иосифовна
Мать ребёнка: не указана
Володарка, Украина
Рождение ребёнка
1886
Сын: Половинчик Борис (Берка) Иосифович
Мать ребёнка: не указана
Володарка, Украина
Рождение ребёнка
1896
Сын: Половинчик Ксиль Иосифович
Мать ребёнка: Половинчик Дина
д.Володарка Белоцерк.р-на Киев.обл., Украина
Рождение ребёнка
1898
Сын: Половинчик Владимир (Вэлв Welvil Welwel) Иосифович
Мать ребёнка: Половинчик Дина
Володарка, Украина
Рождение ребёнка
1900
Дочь: Зайденберг Роза Иосифовна
Мать ребёнка: Половинчик Дина
Володарка, Украина
Рождение ребёнка
12.05.1903
Дочь: Шимберг Татьяна Иосифовна
Мать ребёнка: Половинчик Дина
д.Володарка Белоцерк.р-на Киев.обл., Украина
Рождение ребёнка
26.07.1904
Сын: Половинчик Фридель Иосифович
Мать ребёнка: Половинчик Дина
Володарка, Украина
д.Володарка Белоцерк.р-на Киев.обл.
Смерть
Около 1920