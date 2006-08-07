Аблясова (Миронова) Мария Васильевна
Место рождения
Дата рождения23.01.1914
Дата смерти07.08.2006
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.01.1914
Рождение ребёнка
02.02.1935
Сын: Аблясов Павел Григорьевич
Отец ребёнка: Аблясов Григорий
Рождение ребёнка
01.01.1941
Сын: Аблясов Николай Григорьевич
Отец ребёнка: Аблясов Григорий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Аблясов Михаил Григорьевич
Отец ребёнка: Аблясов Григорий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Аблясов Владимир Григорьевич
Отец ребёнка: Аблясов Григорий
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Аблясов Григорий
Место жительства
Неизвестно
Смерть
07.08.2006