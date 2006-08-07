Аблясова (Миронова) Мария Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Аблясова (Миронова) Мария Васильевна

Место рождения

Богородское, Сергачский муниципальный район, Нижегородская область

Дата рождения

23.01.1914

Дата смерти

07.08.2006

Пол

Женский

Добавил:

СР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.01.1914

Отец: Миронов Василий Иванович

Мать: Миронова Надежда Алексеевна

Богородское, Сергачский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
02.02.1935

Сын: Аблясов Павел Григорьевич

Отец ребёнка: Аблясов Григорий

Богородское, Сергачский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
01.01.1941

Сын: Аблясов Николай Григорьевич

Отец ребёнка: Аблясов Григорий

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Аблясов Михаил Григорьевич

Отец ребёнка: Аблясов Григорий

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Аблясов Владимир Григорьевич

Отец ребёнка: Аблясов Григорий

Богородское, Сергачский муниципальный район, Нижегородская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Аблясов Григорий

Место жительства
Неизвестно
Богородское, Сергачский муниципальный район, Нижегородская область
Смерть
07.08.2006
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