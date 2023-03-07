Миронова (Дюкова) Надежда Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Миронова (Дюкова) Надежда Алексеевна

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Место рождения

Богородское, Сергачский муниципальный район, Нижегородская область

Дата рождения

1883

Дата смерти

24.10.1969

Пол

Женский

Добавил:

СР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1883

Отец: Дюков Алексей Ефимов

Мать: Дюкова Мария

Богородское, Сергачский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1905

Дочь: Кузнецова Анастасия Васильевна

Отец ребёнка: Миронов Василий Иванович

Богородское, Сергачский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
31.12.1913 или 01.01.1913

Дочь: Локалина Анна Васильевна

Отец ребёнка: Миронов Василий Иванович

Богородское, Сергачский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
23.01.1914

Дочь: Аблясова Мария Васильевна

Отец ребёнка: Миронов Василий Иванович

Богородское, Сергачский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
11.03.1922

Дочь: Полушкина Антонина Васильевна

Отец ребёнка: Миронов Василий Иванович

Богородское, Сергачский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Миронов Михаил Васильевич

Отец ребёнка: Миронов Василий Иванович

Богородское, Сергачский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Леоха Евдокия Васильевна

Отец ребёнка: Миронов Василий Иванович

Богородское, Сергачский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Булкина Наталья Васильевна

Отец ребёнка: Миронов Василий Иванович

Богородское, Сергачский муниципальный район, Нижегородская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Миронов Василий Иванович

Место жительства
Неизвестно
Гусь-Хрустальный, город Гусь-Хрустальный, Владимирская область
Смерть
24.10.1969
Гусь-Хрустальный, город Гусь-Хрустальный, Владимирская область
Причина смерти: старость
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