Миронова (Дюкова) Надежда Алексеевна
Место рождения
Дата рождения1883
Дата смерти24.10.1969
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1883
Отец: Дюков Алексей Ефимов
Мать: Дюкова Мария
Рождение ребёнка
1905
Дочь: Кузнецова Анастасия Васильевна
Отец ребёнка: Миронов Василий Иванович
Рождение ребёнка
31.12.1913 или 01.01.1913
Дочь: Локалина Анна Васильевна
Отец ребёнка: Миронов Василий Иванович
Рождение ребёнка
23.01.1914
Дочь: Аблясова Мария Васильевна
Отец ребёнка: Миронов Василий Иванович
Рождение ребёнка
11.03.1922
Дочь: Полушкина Антонина Васильевна
Отец ребёнка: Миронов Василий Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Миронов Михаил Васильевич
Отец ребёнка: Миронов Василий Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Леоха Евдокия Васильевна
Отец ребёнка: Миронов Василий Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Булкина Наталья Васильевна
Отец ребёнка: Миронов Василий Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
24.10.1969
Причина смерти: старость