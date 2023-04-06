Аблясов Григорий
Место рождения
Дата рождения1905
Дата смерти?.09.1941
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1905
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
02.02.1935
Сын: Аблясов Павел Григорьевич
Мать ребёнка: Аблясова Мария Васильевна
Рождение ребёнка
01.01.1941
Сын: Аблясов Николай Григорьевич
Мать ребёнка: Аблясова Мария Васильевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Аблясов Михаил Григорьевич
Мать ребёнка: Аблясова Мария Васильевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Аблясов Владимир Григорьевич
Мать ребёнка: Аблясова Мария Васильевна
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
?.09.1941
Причина смерти: пропал без вести