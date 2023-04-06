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Аблясов Григорий

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Место рождения

Богородское, Сергачский муниципальный район, Нижегородская область

Дата рождения

1905

Дата смерти

?.09.1941

Пол

Мужской

Добавил:

СР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1905

Отец: не указан

Мать: не указана

Богородское, Сергачский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
02.02.1935

Сын: Аблясов Павел Григорьевич

Мать ребёнка: Аблясова Мария Васильевна

Богородское, Сергачский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
01.01.1941

Сын: Аблясов Николай Григорьевич

Мать ребёнка: Аблясова Мария Васильевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Аблясов Янко Григорьевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Аблясов Михаил Григорьевич

Мать ребёнка: Аблясова Мария Васильевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Аблясов Владимир Григорьевич

Мать ребёнка: Аблясова Мария Васильевна

Богородское, Сергачский муниципальный район, Нижегородская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Аблясова Мария Васильевна

Место жительства
Неизвестно
Богородское, Сергачский муниципальный район, Нижегородская область
Смерть
?.09.1941
Причина смерти: пропал без вести
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