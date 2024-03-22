Аблясов Владимир Григорьевич
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Аблясов Григорий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Аблясов Павел Владимирович
Мать ребёнка: Аблясова Рита
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Аблясова Рита
Работа или профессия
Неизвестно
на заводе
Место жительства
Неизвестно
Нижний Новгород, город Нижний Новгород, Нижегородская область
Смерть
Неизвестно