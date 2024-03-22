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Аблясов Владимир Григорьевич

Место рождения

Богородское, Сергачский муниципальный район, Нижегородская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Аблясов Григорий

Мать: Аблясова Мария Васильевна

Богородское, Сергачский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Аблясов Павел Владимирович

Мать ребёнка: Аблясова Рита

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Аблясова Рита

Работа или профессия
Неизвестно
на заводе
Место жительства
Неизвестно
Нижний Новгород, город Нижний Новгород, Нижегородская область
Смерть
Неизвестно
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