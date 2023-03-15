Аблясова Рита
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Аблясов Павел Владимирович
Отец ребёнка: Аблясов Владимир Григорьевич
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
на заводе
Место жительства
Неизвестно
Нижний Новгород, город Нижний Новгород, Нижегородская область
Смерть
Неизвестно