Аблясова Рита — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Аблясова Рита

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Аблясов Павел Владимирович

Отец ребёнка: Аблясов Владимир Григорьевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Аблясов Владимир Григорьевич

Работа или профессия
Неизвестно
на заводе
Место жительства
Неизвестно
Нижний Новгород, город Нижний Новгород, Нижегородская область
Смерть
Неизвестно
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