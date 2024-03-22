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Аблясов Павел Григорьевич

Место рождения

Богородское, Сергачский муниципальный район, Нижегородская область

Дата рождения

02.02.1935

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.02.1935

Отец: Аблясов Григорий

Мать: Аблясова Мария Васильевна

Богородское, Сергачский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
09.12.1967

Сын: Аблясов Николай Павлович

Мать ребёнка: Аблясов Зинаида

Рождение ребёнка
09.12.1967

Сын: Аблясов Владимир Павлович

Мать ребёнка: Аблясов Зинаида

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Аблясов Зинаида

Работа или профессия
Неизвестно
электрогазосварщик
Место жительства
Неизвестно
Нижний Новгород, город Нижний Новгород, Нижегородская область
Смерть
Неизвестно
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