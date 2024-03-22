Аблясов Павел Григорьевич
Место рождения
Дата рождения02.02.1935
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.02.1935
Отец: Аблясов Григорий
Рождение ребёнка
09.12.1967
Мать ребёнка: Аблясов Зинаида
Рождение ребёнка
09.12.1967
Сын: Аблясов Владимир Павлович
Мать ребёнка: Аблясов Зинаида
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Аблясов Зинаида
Работа или профессия
Неизвестно
электрогазосварщик
Место жительства
Неизвестно
Нижний Новгород, город Нижний Новгород, Нижегородская область
Смерть
Неизвестно