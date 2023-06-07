Михаил Арсеньев
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1840
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1840
Отец: Арсений Егоров
Мать: Иулиана Николаева
Рождение ребёнка
Около 1858
Дочь: Анна Михайлова
Мать ребёнка: Авдотья (Евдокия) Васильева
Рождение ребёнка
Около 1861
Сын: Михаил Михайлов
Мать ребёнка: Авдотья (Евдокия) Васильева
Рождение ребёнка
Около 1867
Дочь: Александра Михайлова
Мать ребёнка: Авдотья (Евдокия) Васильева
Рождение ребёнка
Около 1868
Мать ребёнка: Авдотья (Евдокия) Васильева
Бракосочетание
Неизвестно
Московская область, Волоколамский район, д. Красиково (Московская губ., Волоколамский у., дер. Красиково)
Работа или профессия
Неизвестно
ткач
Место жительства
Неизвестно
Московская губ., Волоколамский у., дер. Красиково
Смерть
Неизвестно