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Михаил Арсеньев

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1840

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1840

Отец: Арсений Егоров

Мать: Иулиана Николаева

Рождение ребёнка
Около 1858

Дочь: Анна Михайлова

Мать ребёнка: Авдотья (Евдокия) Васильева

Красиково, Волоколамский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
Около 1861

Сын: Михаил Михайлов

Мать ребёнка: Авдотья (Евдокия) Васильева

Рождение ребёнка
Около 1867

Дочь: Александра Михайлова

Мать ребёнка: Авдотья (Евдокия) Васильева

Красиково, Волоколамский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
Около 1868

Сын: Егор (Георгий) Михайлов

Мать ребёнка: Авдотья (Евдокия) Васильева

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Авдотья (Евдокия) Васильева

Красиково, Волоколамский муниципальный район, Московская область
Московская область, Волоколамский район, д. Красиково (Московская губ., Волоколамский у., дер. Красиково)
Работа или профессия
Неизвестно
ткач
Место жительства
Неизвестно
Красиково, Волоколамский муниципальный район, Московская область
Московская губ., Волоколамский у., дер. Красиково
Смерть
Неизвестно
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