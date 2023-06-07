Авдотья (Евдокия) Васильева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Авдотья (Евдокия) Васильева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1839

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1840 г.р.

Дети

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1839

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1858

Дочь: Анна Михайлова

Отец ребёнка: Михаил Арсеньев

Красиково, Волоколамский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
Около 1861

Сын: Михаил Михайлов

Отец ребёнка: Михаил Арсеньев

Рождение ребёнка
Около 1867

Дочь: Александра Михайлова

Отец ребёнка: Михаил Арсеньев

Красиково, Волоколамский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
Около 1868

Сын: Егор (Георгий) Михайлов

Отец ребёнка: Михаил Арсеньев

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Михаил Арсеньев

Красиково, Волоколамский муниципальный район, Московская область
Московская область, Волоколамский район, д. Красиково (Московская губ., Волоколамский у., дер. Красиково)
Работа или профессия
Неизвестно
прядильщица льна
Место жительства
Неизвестно
Красиково, Волоколамский муниципальный район, Московская область
Московская губ., Волоколамский у., дер. Красиково
Смерть
Неизвестно
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