Авдотья (Евдокия) Васильева
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1839
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Около 1858
Дочь: Анна Михайлова
Отец ребёнка: Михаил Арсеньев
Рождение ребёнка
Около 1861
Сын: Михаил Михайлов
Отец ребёнка: Михаил Арсеньев
Рождение ребёнка
Около 1867
Дочь: Александра Михайлова
Отец ребёнка: Михаил Арсеньев
Рождение ребёнка
Около 1868
Отец ребёнка: Михаил Арсеньев
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Михаил Арсеньев
Московская область, Волоколамский район, д. Красиково (Московская губ., Волоколамский у., дер. Красиково)
Работа или профессия
Неизвестно
прядильщица льна
Место жительства
Неизвестно
Московская губ., Волоколамский у., дер. Красиково
Смерть
Неизвестно