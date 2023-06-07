Иулиана Николаева
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиПосле 1869
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1840
Сын: Михаил Арсеньев
Отец ребёнка: Арсений Егоров
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Мария Арсеньева
Отец ребёнка: Арсений Егоров
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Арсений Егоров
Работа или профессия
Неизвестно
крепостная крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Московская губ., Волоколамский у., дер. Красиково
Смерть
После 1869