Иулиана Николаева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиИулиана Николаева

Иулиана Николаева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

После 1869

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1816 г.р.

Дети

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1840

Сын: Михаил Арсеньев

Отец ребёнка: Арсений Егоров

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Мария Арсеньева

Отец ребёнка: Арсений Егоров

Красиково, Волоколамский муниципальный район, Московская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Арсений Егоров

Работа или профессия
Неизвестно
крепостная крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Красиково, Волоколамский муниципальный район, Московская область
Московская губ., Волоколамский у., дер. Красиково
Смерть
После 1869