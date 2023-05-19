Арсений Егоров
Место рождения
Дата рожденияОколо 1816
Дата смертиПосле 1869
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1816
Отец: Георгий (Егор) Леонтиев
Мать: Анна Федорова
Рождение ребёнка
Около 1840
Сын: Михаил Арсеньев
Мать ребёнка: Иулиана Николаева
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Мария Арсеньева
Мать ребёнка: Иулиана Николаева
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Иулиана Николаева
Работа или профессия
Неизвестно
крепостной крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Московская губ., Волоколамский у., дер. Красиково
Смерть
После 1869