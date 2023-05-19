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Арсений Егоров

Место рождения

Красиково, Волоколамский муниципальный район, Московская область

Дата рождения

Около 1816

Дата смерти

После 1869

Пол

Мужской

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1816

Отец: Георгий (Егор) Леонтиев

Мать: Анна Федорова

Красиково, Волоколамский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
Около 1840

Сын: Михаил Арсеньев

Мать ребёнка: Иулиана Николаева

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Мария Арсеньева

Мать ребёнка: Иулиана Николаева

Красиково, Волоколамский муниципальный район, Московская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Иулиана Николаева

Работа или профессия
Неизвестно
крепостной крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Красиково, Волоколамский муниципальный район, Московская область
Московская губ., Волоколамский у., дер. Красиково
Смерть
После 1869