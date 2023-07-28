Мария Арсеньева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мария Арсеньева

Место рождения

Красиково, Волоколамский муниципальный район, Московская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Около 1816 г.р.

Мать

Дети

Не указаны

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Арсений Егоров

Мать: Иулиана Николаева

Красиково, Волоколамский муниципальный район, Московская область
Место жительства
Неизвестно
Красиково, Волоколамский муниципальный район, Московская область
Московская губ., Волоколамский у., дер. Красиково
Крещение
Неизвестно
Шитьково, Волоколамский муниципальный район, Московская область
4 (крещен 6) апрель -Мария – Волоколамской округи казенного ведомства деревни Красикова крестьянин Арсений Егоров и первого брака законная жена его Улиания Николаева, оба православного вероисповедания... Показать все
Смерть
Неизвестно