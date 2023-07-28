Мария Арсеньева
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Арсений Егоров
Мать: Иулиана Николаева
Место жительства
Неизвестно
Московская губ., Волоколамский у., дер. Красиково
Крещение
Неизвестно
Шитьково, Волоколамский муниципальный район, Московская область
4 (крещен 6) апрель -Мария – Волоколамской округи казенного ведомства деревни Красикова крестьянин Арсений Егоров и первого брака законная жена его Улиания Николаева, оба православного вероисповедания... Показать все
Смерть
Неизвестно