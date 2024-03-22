Морозов Григорий Гавриилович
Место рождения
Дата рожденияОколо ?.08.1828
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около ?.08.1828
Рождение ребёнка
Около 1849
Сын: Морозов Дмитрий Григорьевич
Мать ребёнка: Морозова Лукерия Афанасьевна
Рождение ребёнка
?.02.1856
Сын: Морозов Никифор Григорьевич
Мать ребёнка: Морозова Лукерия Афанасьевна
Рождение ребёнка
Около 1858
Сын: Морозов Алексей Григорьевич
Мать ребёнка: Морозова Лукерия Афанасьевна
Рождение ребёнка
После 1860
Мать ребёнка: Морозова Лукерия Афанасьевна
Смерть
Неизвестно