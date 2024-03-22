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Морозов Григорий Гавриилович

Место рождения

Байкусово, Калязинский муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

Около ?.08.1828

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

КМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около ?.08.1828

Отец: Морозов Гавриил Федорович

Мать: Морозова Акулина Григорьевна

Байкусово, Калязинский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
Около 1849

Сын: Морозов Дмитрий Григорьевич

Мать ребёнка: Морозова Лукерия Афанасьевна

Байкусово, Калязинский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
?.02.1856

Сын: Морозов Никифор Григорьевич

Мать ребёнка: Морозова Лукерия Афанасьевна

Байкусово, Калязинский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
Около 1858

Сын: Морозов Алексей Григорьевич

Мать ребёнка: Морозова Лукерия Афанасьевна

Байкусово, Калязинский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
После 1860

Сын: Морозов Яков Григорьевич

Мать ребёнка: Морозова Лукерия Афанасьевна

Байкусово, Калязинский муниципальный район, Тверская область
Смерть
Неизвестно
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