Морозова Акулина Григорьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1785
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1808
Сын: Морозов Архип Гавриилович
Отец ребёнка: Морозов Гавриил Федорович
Рождение ребёнка
1813
Сын: Морозов Симеон Гавриилович
Отец ребёнка: Морозов Гавриил Федорович
Рождение ребёнка
1817
Дочь: Морозова Акулина Гавриловна
Отец ребёнка: Морозов Гавриил Федорович
Рождение ребёнка
1823
Дочь: Морозова Домна Гавриловна
Отец ребёнка: Морозов Гавриил Федорович
Рождение ребёнка
Около ?.07.1825
Отец ребёнка: Морозов Гавриил Федорович
Рождение ребёнка
Около ?.08.1828
Сын: Морозов Григорий Гавриилович
Отец ребёнка: Морозов Гавриил Федорович
Рождение ребёнка
1830
Дочь: Морозова Акулина Гавриловна
Отец ребёнка: Морозов Гавриил Федорович
Смерть
Неизвестно