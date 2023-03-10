Морозова Акулина Григорьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМорозова Акулина Григорьевна

Морозова Акулина Григорьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1785

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

КМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1785

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1808

Сын: Морозов Архип Гавриилович

Отец ребёнка: Морозов Гавриил Федорович

Баево, Поводневская волость, Мышкинский уезд
Рождение ребёнка
1813

Сын: Морозов Симеон Гавриилович

Отец ребёнка: Морозов Гавриил Федорович

Баево, Поводневская волость, Мышкинский уезд
Рождение ребёнка
1817

Дочь: Морозова Акулина Гавриловна

Отец ребёнка: Морозов Гавриил Федорович

Рождение ребёнка
1823

Дочь: Морозова Домна Гавриловна

Отец ребёнка: Морозов Гавриил Федорович

Рождение ребёнка
Около ?.07.1825

Сын: Морозов Егор Гаврилович

Отец ребёнка: Морозов Гавриил Федорович

Байкусово, Калязинский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
Около ?.08.1828

Сын: Морозов Григорий Гавриилович

Отец ребёнка: Морозов Гавриил Федорович

Байкусово, Калязинский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1830

Дочь: Морозова Акулина Гавриловна

Отец ребёнка: Морозов Гавриил Федорович

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close