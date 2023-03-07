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Морозов Никифор Григорьевич

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Место рождения

Байкусово, Калязинский муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

?.02.1856

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

КМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.02.1856

Отец: Морозов Григорий Гавриилович

Мать: Морозова Лукерия Афанасьевна

Байкусово, Калязинский муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
25.05.1875

Жена: Морозова Пелагея Самуиловна

Никольское-Апухтино, Расловская волость, Калязинский уезд
Рождение ребёнка
18.01.1886

Сын: Морозов Григорий Никифорович

Мать ребёнка: Морозова Пелагея Самуиловна

Байкусово, Калязинский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
25.12.1890

Сын: Морозов Василий Никифорович

Мать ребёнка: Морозова Пелагея Самуиловна

Байкусово, Калязинский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
26.09.1893

Сын: Морозов Михаил Никифорович

Мать ребёнка: Морозова Пелагея Самуиловна

Байкусово, Калязинский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
17.01.1896

Сын: Морозов Василий Никифорович

Мать ребёнка: Морозова Пелагея Самуиловна

Байкусово, Калязинский муниципальный район, Тверская область
Работа или профессия
Неизвестно
Бессрочно отпущенный унтер-офицер
Смерть
Неизвестно
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