Морозов Никифор Григорьевич
Место рождения
Дата рождения?.02.1856
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.02.1856
Бракосочетание
25.05.1875
Никольское-Апухтино, Расловская волость, Калязинский уезд
Рождение ребёнка
18.01.1886
Сын: Морозов Григорий Никифорович
Мать ребёнка: Морозова Пелагея Самуиловна
Рождение ребёнка
25.12.1890
Сын: Морозов Василий Никифорович
Мать ребёнка: Морозова Пелагея Самуиловна
Рождение ребёнка
26.09.1893
Сын: Морозов Михаил Никифорович
Мать ребёнка: Морозова Пелагея Самуиловна
Рождение ребёнка
17.01.1896
Сын: Морозов Василий Никифорович
Мать ребёнка: Морозова Пелагея Самуиловна
Работа или профессия
Неизвестно
Бессрочно отпущенный унтер-офицер
Смерть
Неизвестно