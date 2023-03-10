Морозова Лукерия Афанасьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Морозова Лукерия Афанасьевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1832

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

КМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1832

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1849

Сын: Морозов Дмитрий Григорьевич

Отец ребёнка: Морозов Григорий Гавриилович

Байкусово, Калязинский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
?.02.1856

Сын: Морозов Никифор Григорьевич

Отец ребёнка: Морозов Григорий Гавриилович

Байкусово, Калязинский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
Около 1858

Сын: Морозов Алексей Григорьевич

Отец ребёнка: Морозов Григорий Гавриилович

Байкусово, Калязинский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
После 1860

Сын: Морозов Яков Григорьевич

Отец ребёнка: Морозов Григорий Гавриилович

Байкусово, Калязинский муниципальный район, Тверская область
Смерть
Неизвестно
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