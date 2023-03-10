Морозова Лукерия Афанасьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1832
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1832
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1849
Сын: Морозов Дмитрий Григорьевич
Отец ребёнка: Морозов Григорий Гавриилович
Рождение ребёнка
?.02.1856
Сын: Морозов Никифор Григорьевич
Отец ребёнка: Морозов Григорий Гавриилович
Рождение ребёнка
Около 1858
Сын: Морозов Алексей Григорьевич
Отец ребёнка: Морозов Григорий Гавриилович
Рождение ребёнка
После 1860
Отец ребёнка: Морозов Григорий Гавриилович
Смерть
Неизвестно