Морозов Гавриил Федорович
Место рождения
Дата рождения1784
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1784
Отец: Морозов Федор Яковлевич
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1808
Сын: Морозов Архип Гавриилович
Мать ребёнка: Морозова Акулина Григорьевна
Рождение ребёнка
1813
Сын: Морозов Симеон Гавриилович
Мать ребёнка: Морозова Акулина Григорьевна
Рождение ребёнка
Около ?.07.1825
Мать ребёнка: Морозова Акулина Григорьевна
Рождение ребёнка
Около ?.08.1828
Сын: Морозов Григорий Гавриилович
Мать ребёнка: Морозова Акулина Григорьевна
Смерть
Неизвестно