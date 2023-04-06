Морозов Гавриил Федорович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Морозов Гавриил Федорович

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Место рождения

Баево, Поводневская волость, Мышкинский уезд

Дата рождения

1784

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

КМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1784

Отец: Морозов Федор Яковлевич

Мать: не указана

Баево, Поводневская волость, Мышкинский уезд
Рождение ребёнка
1808

Сын: Морозов Архип Гавриилович

Мать ребёнка: Морозова Акулина Григорьевна

Баево, Поводневская волость, Мышкинский уезд
Рождение ребёнка
1813

Сын: Морозов Симеон Гавриилович

Мать ребёнка: Морозова Акулина Григорьевна

Баево, Поводневская волость, Мышкинский уезд
Рождение ребёнка
Около ?.07.1825

Сын: Морозов Егор Гаврилович

Мать ребёнка: Морозова Акулина Григорьевна

Байкусово, Калязинский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
Около ?.08.1828

Сын: Морозов Григорий Гавриилович

Мать ребёнка: Морозова Акулина Григорьевна

Байкусово, Калязинский муниципальный район, Тверская область
Смерть
Неизвестно
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