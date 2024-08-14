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Богданов Яков Исаевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1851

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ОС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1851

Отец: Богданов Исай

Мать: Богданова Екатерина Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Богданов Михаил Яковлевич

Мать ребёнка: Богданова (Бушуева) Анна Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Богданова (Бушуева) Анна Ивановна

Место жительства
Неизвестно
Восточное, Минусинский муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
1876

Сын: Богданов Иван Яковлевич

Мать ребёнка: Богданова (Бушуева) Анна Ивановна

Восточное, Минусинский муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
1878 ст.

Сын: Богданов Пётр Яковлевич

Мать ребёнка: Богданова (Бушуева) Анна Ивановна

Восточное, Минусинский муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
1881

Сын: Богданов Дмитрий Яковлевич

Мать ребёнка: Богданова (Бушуева) Анна Ивановна

Восточное, Минусинский муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
1882

Дочь: (Богданова) Анна Яковлевна

Мать ребёнка: Богданова (Бушуева) Анна Ивановна

Рождение ребёнка
05.11.1885 ст.

Дочь: Пескова (Богданова) Матрёна Яковлевна

Мать ребёнка: Богданова (Бушуева) Анна Ивановна

Восточное, Минусинский муниципальный район, Красноярский край
Ф. 2, Оп.2, Д.1 "Метрические книги Восточенской Екатерининской церкви" г. Минусинск
Рождение ребёнка
19.06.1888 ст.

Сын: Богданов Яков Яковлевич

Мать ребёнка: Богданова (Бушуева) Анна Ивановна

Восточное, Минусинский муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
11.04.1891 ст.

Дочь: (Богданова) Александра Яковлевна

Мать ребёнка: Богданова (Бушуева) Анна Ивановна

Восточное, Минусинский муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
02.12.1893

Сын: Богданов Николай Яковлевич

Мать ребёнка: Богданова (Бушуева) Анна Ивановна

Восточное, Минусинский муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
19.03.1898 ст.

Сын: Богданов Василий Яковлевич

Мать ребёнка: Богданова (Бушуева) Анна Ивановна

Восточное, Минусинский муниципальный район, Красноярский край
Смерть
Неизвестно
Восточное, Минусинский муниципальный район, Красноярский край

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