Богданов Яков Исаевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1851
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Отец: Богданов Исай
Сын: Богданов Михаил Яковлевич
Мать ребёнка: Богданова (Бушуева) Анна Ивановна
Мать ребёнка: Богданова (Бушуева) Анна Ивановна
Мать ребёнка: Богданова (Бушуева) Анна Ивановна
Сын: Богданов Дмитрий Яковлевич
Мать ребёнка: Богданова (Бушуева) Анна Ивановна
Дочь: (Богданова) Анна Яковлевна
Мать ребёнка: Богданова (Бушуева) Анна Ивановна
Дочь: Пескова (Богданова) Матрёна Яковлевна
Мать ребёнка: Богданова (Бушуева) Анна Ивановна
Мать ребёнка: Богданова (Бушуева) Анна Ивановна
Дочь: (Богданова) Александра Яковлевна
Мать ребёнка: Богданова (Бушуева) Анна Ивановна
Сын: Богданов Николай Яковлевич
Мать ребёнка: Богданова (Бушуева) Анна Ивановна
Сын: Богданов Василий Яковлевич
Мать ребёнка: Богданова (Бушуева) Анна Ивановна