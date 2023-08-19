Богданов Василий Яковлевич
Место рождения
Дата рождения19.03.1898 ст.
Дата смерти19.08.1920
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.03.1898 ст.
Отец: Богданов Яков Исаевич
Мать: Богданова Анна Ивановна
Работа или профессия
1920
Минусинский уезд, Енисейская губ., Российская Империя
младший миллиционер | Место работы: 9 район Минусинского уезда Советской Рабоче-Крестьянской Милиции Должность: младший миллиционер
Рождение ребёнка
15.01.1921
Сын: Богданов Василий Васильевич
Мать ребёнка: Богданова Елена Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Богданова Елена Ивановна
Работа или профессия
Неизвестно
милиционер
Место жительства
Неизвестно
Минусинск, город Минусинск, Красноярский край
Смерть
19.08.1920
Причина смерти: убит
Похороны
Неизвестно