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Богданов Василий Яковлевич

Место рождения

Восточное, Минусинский муниципальный район, Красноярский край

Дата рождения

19.03.1898 ст.

Дата смерти

19.08.1920

Пол

Мужской

Добавил:

ОС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.03.1898 ст.

Отец: Богданов Яков Исаевич

Мать: Богданова Анна Ивановна

Восточное, Минусинский муниципальный район, Красноярский край
Работа или профессия
1920
Минусинский уезд, Енисейская губ., Российская Империя
младший миллиционер | Место работы: 9 район Минусинского уезда Советской Рабоче-Крестьянской Милиции Должность: младший миллиционер
Рождение ребёнка
15.01.1921

Сын: Богданов Василий Васильевич

Мать ребёнка: Богданова Елена Ивановна

Восточное, Минусинский муниципальный район, Красноярский край
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Богданова Елена Ивановна

Работа или профессия
Неизвестно
милиционер
Место жительства
Неизвестно
Минусинск, город Минусинск, Красноярский край
Смерть
19.08.1920
Восточное, Минусинский муниципальный район, Красноярский край
Причина смерти: убит
Похороны
Неизвестно
Восточное, Минусинский муниципальный район, Красноярский край