Богданова (Пахомова) Елена Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1902
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1902
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Минусинск, город Минусинск, Красноярский край
Рождение ребёнка
15.01.1921
Сын: Богданов Василий Васильевич
Отец ребёнка: Богданов Василий Яковлевич
Восточное, Минусинский муниципальный район, Красноярский край
Смерть
Неизвестно