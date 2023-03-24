Богданова (Пахомова) Елена Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБогданова (Пахомова) Елена Ивановна

Богданова (Пахомова) Елена Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1902

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1898 г.р.

Дети

Добавил:

ОС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1902

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Богданов Василий Яковлевич

Место жительства
Неизвестно
Минусинск, город Минусинск, Красноярский край
Рождение ребёнка
15.01.1921

Сын: Богданов Василий Васильевич

Отец ребёнка: Богданов Василий Яковлевич

Восточное, Минусинский муниципальный район, Красноярский край
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.