Богданова Екатерина Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБогданова Екатерина Ивановна

Богданова Екатерина Ивановна

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1810

Дата смерти

1885

Пол

Женский

Добавил:

ОС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1810

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1840

Дочь: Василиса Исаевна

Отец ребёнка: Богданов Исай

Бракосочетание
До 1840

Муж: Богданов Исай

Рождение ребёнка
1842

Дочь: Евдокия (Авдотья) Исаевна

Отец ребёнка: Богданов Исай

Рождение ребёнка
1844

Сын: Богданов Никита Исаевич

Отец ребёнка: Богданов Исай

Рождение ребёнка
1847

Сын: Богданов Павел Исаевич

Отец ребёнка: Богданов Исай

Рождение ребёнка
?.08.1850

Дочь: Фёкла Исаевна

Отец ребёнка: Богданов Исай

Рождение ребёнка
1851

Сын: Богданов Яков Исаевич

Отец ребёнка: Богданов Исай

Смерть
1885
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close