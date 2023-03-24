Богданова Екатерина Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1810
Дата смерти1885
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1810
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1840
Дочь: Василиса Исаевна
Отец ребёнка: Богданов Исай
Бракосочетание
До 1840
Муж: Богданов Исай
Рождение ребёнка
1842
Дочь: Евдокия (Авдотья) Исаевна
Отец ребёнка: Богданов Исай
Рождение ребёнка
1844
Отец ребёнка: Богданов Исай
Рождение ребёнка
1847
Отец ребёнка: Богданов Исай
Рождение ребёнка
?.08.1850
Дочь: Фёкла Исаевна
Отец ребёнка: Богданов Исай
Рождение ребёнка
1851
Отец ребёнка: Богданов Исай
Смерть
1885