Богданов Павел Исаевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1847
Дата смерти06.08.1894 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1847
Отец: Богданов Исай
Рождение ребёнка
1865
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1868
Мать ребёнка: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Анастасия Павловна
Мать ребёнка: не указана
Похороны
08.08.1894
Смерть
06.08.1894 ст.
Восточное, Минусинский муниципальный район, Красноярский край
Причина смерти: простуда