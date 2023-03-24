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Богданов Павел Исаевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1847

Дата смерти

06.08.1894 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

ОС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1847

Отец: Богданов Исай

Мать: Богданова Екатерина Ивановна

Рождение ребёнка
1865

Сын: Богданов Пётр Павлович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1868

Сын: Богданов Яков Павлович

Мать ребёнка: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Богданова Матрёна Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Анастасия Павловна

Мать ребёнка: не указана

Похороны
08.08.1894
Смерть
06.08.1894 ст.
Восточное, Минусинский муниципальный район, Красноярский край
Причина смерти: простуда
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