Богданов Пётр Павлович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1865
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1865
Отец: Богданов Павел Исаевич
Мать: не указана
Бракосочетание
15.01.1884
* Ф. 2, Оп.2, Д.1 "Метрические книги Восточенской Екатерининской церкви" г. Минусинск * Свидетели (поручители)- Степан Васильевич Пахарков, Николай (?) Исаевич Богданов, Никифор Максимович Изместьев, ... Показать все
Рождение ребёнка
1894 ст.
Дочь: Анна Петровна
Мать ребёнка: Богданова Ксения Николаевна
Смерть
Неизвестно