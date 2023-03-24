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Богданов Пётр Павлович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1865

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ОС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1865

Отец: Богданов Павел Исаевич

Мать: не указана

Бракосочетание
15.01.1884

Жена: Богданова Ксения Николаевна

Восточное, Минусинский муниципальный район, Красноярский край
* Ф. 2, Оп.2, Д.1 "Метрические книги Восточенской Екатерининской церкви" г. Минусинск * Свидетели (поручители)- Степан Васильевич Пахарков, Николай (?) Исаевич Богданов, Никифор Максимович Изместьев, ... Показать все
Рождение ребёнка
1894 ст.

Дочь: Анна Петровна

Мать ребёнка: Богданова Ксения Николаевна

Восточное, Минусинский муниципальный район, Красноярский край
Смерть
Неизвестно
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