Богданова (Непомнящая) Ксения Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Богданова (Непомнящая) Ксения Николаевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1867

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1865 г.р.

Дети

Добавил:

ОС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1867

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
15.01.1884

Муж: Богданов Пётр Павлович

Восточное, Минусинский муниципальный район, Красноярский край
* Ф. 2, Оп.2, Д.1 "Метрические книги Восточенской Екатерининской церкви" г. Минусинск * Свидетели (поручители)- Степан Васильевич Пахарков, Николай (?) Исаевич Богданов, Никифор Максимович Изместьев, ... Показать все
Рождение ребёнка
1894 ст.

Дочь: (Богданова) Анна Петровна

Отец ребёнка: Богданов Пётр Павлович

Восточное, Минусинский муниципальный район, Красноярский край
Смерть
Неизвестно

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