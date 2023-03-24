Богданова (Непомнящая) Ксения Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1867
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1867
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
15.01.1884
* Ф. 2, Оп.2, Д.1 "Метрические книги Восточенской Екатерининской церкви" г. Минусинск * Свидетели (поручители)- Степан Васильевич Пахарков, Николай (?) Исаевич Богданов, Никифор Максимович Изместьев, ... Показать все
Рождение ребёнка
1894 ст.
Дочь: (Богданова) Анна Петровна
Отец ребёнка: Богданов Пётр Павлович
Смерть
Неизвестно