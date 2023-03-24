Богданов Яков Павлович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1868
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1868
Отец: Богданов Павел Исаевич
Мать: не указана
Бракосочетание
14.02.1888 ст.
Рождение ребёнка
12.01.1889
Сын: Богданов Михаил Яковлевич
Мать ребёнка: Богданова Александра Петровна
Рождение ребёнка
25.12.1890
Сын: Богданов Евфимий Яковлевич
Мать ребёнка: Богданова Александра Петровна
Рождение ребёнка
21.02.1893
Дочь: Евдокия Яковлевна
Мать ребёнка: Богданова Александра Петровна
Рождение ребёнка
17.01.1896
Мать ребёнка: Богданова Александра Петровна
Рождение ребёнка
03.09.1898
Сын: Богданов Михаил Яковлевич
Мать ребёнка: Богданова Александра Петровна
Рождение ребёнка
03.04.1901
Дочь: Богданова Александра Яковлевна
Мать ребёнка: Богданова Александра Петровна
Рождение ребёнка
11.08.1908
Сын: Богданов Василий Яковлевич
Мать ребёнка: Богданова Александра Петровна
Работа или профессия
01.01.1913
Приказчик потребительской лавки | Место работы: Восточенское потребительское общество Должность: Приказчик потребительской лавки
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно