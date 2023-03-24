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Богданов Яков Павлович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1868

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ОС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1868

Отец: Богданов Павел Исаевич

Мать: не указана

Бракосочетание
14.02.1888 ст.

Жена: Богданова Александра Петровна

Рождение ребёнка
12.01.1889

Сын: Богданов Михаил Яковлевич

Мать ребёнка: Богданова Александра Петровна

Рождение ребёнка
25.12.1890

Сын: Богданов Евфимий Яковлевич

Мать ребёнка: Богданова Александра Петровна

Рождение ребёнка
21.02.1893

Дочь: Евдокия Яковлевна

Мать ребёнка: Богданова Александра Петровна

Восточное, Минусинский муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
17.01.1896

Сын: Богданов Фёдор Яковлевич

Мать ребёнка: Богданова Александра Петровна

Восточное, Минусинский муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
03.09.1898

Сын: Богданов Михаил Яковлевич

Мать ребёнка: Богданова Александра Петровна

Восточное, Минусинский муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
03.04.1901

Дочь: Богданова Александра Яковлевна

Мать ребёнка: Богданова Александра Петровна

Рождение ребёнка
11.08.1908

Сын: Богданов Василий Яковлевич

Мать ребёнка: Богданова Александра Петровна

Восточное, Минусинский муниципальный район, Красноярский край
Работа или профессия
01.01.1913
Восточное, Минусинский муниципальный район, Красноярский край
Приказчик потребительской лавки | Место работы: Восточенское потребительское общество Должность: Приказчик потребительской лавки
Место жительства
Неизвестно
Восточное, Минусинский муниципальный район, Красноярский край
Смерть
Неизвестно
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